PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

La veille de l’éclipse solaire du 14 octobre, j’apprends que j’aurai à prendre des photos d’un évènement public d’observation et, si possible, de l’éclipse elle-même. Je réalise alors que je dois me procurer un filtre spécial pour protéger le capteur de mon appareil photo. Pas de chance, il n’y en a pas au bureau ni au magasin photo du coin, et la Maison de l’astronomie est fermée la fin de semaine. Je me rends donc penaude au campus MIL. Le début de l’éclipse est voilé par des nuages, alors je me concentre sur les gens venus observer le phénomène céleste. Les murs vitrés des bâtiments me font un bel arrière-plan. Le temps d’une éclaircie, un gentil monsieur m’apporte un grand filtre pour mon téléobjectif, ce qui me permet aussi de prendre une photo très nette de la Lune cachant une partie du Soleil. Merci encore ! – Josie Desmarais, La Presse