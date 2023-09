PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

À la mi-août, je suis avec le journaliste Marc Thibodeau à Berlin au Vermont, dans un hôtel où logent des personnes en situation d’itinérance qui risquent de perdre leur toit à la suite de compressions budgétaires. Quand j’aperçois cet homme à travers une fenêtre, je me dis que l’image cadre parfaitement avec le reportage. La buée à droite donne le ton, et fait en sorte que toute l’attention va vers le sujet. La photo prise, je dois obtenir sa permission. Bougon, cet ancien journaliste ne parle à personne, me prévient-on. Je m’approche doucement, et lui dis : « Bonjour, il paraît que vous avez déjà été journaliste. Je suis moi-même photographe de presse et j’ai fait une belle photo de vous. J’aimerais avoir votre accord pour la publier. » Il accepte, me donne son nom et son âge. Puis il lance, en anglais, avec quelques gros mots que je vous épargne : « Maintenant, laissez-moi tranquille ! » Bien sûr, Monsieur Buknatski. Et merci encore pour la photo. – Robert Skinner, La Presse