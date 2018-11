Des articles du film The Wizard of Oz aux enchères

Une mise aux enchères d'archives et de nombreux articles provenant du tournage du film The Wizard of Oz pourrait rapporter jusqu'à 1,2 million de dollars.

Parmi les objets se trouve la première version du scénario du film, rédigé à la main, ainsi que des versions subséquentes par Noel Langley.

Il s'agit de plus de 150 pages de notes manuscrites, soit «la genèse du The Wizard of Oz».

M. Langley, décédé en 1980, était l'un des nombreux scénaristes ayant collaboré à l'adaptation sur grand écran du livre pour enfants de L. Frank Baum.

Le film The Wizard of Oz est l'une des comédies musicales les plus connues de l'histoire de Hollywood.