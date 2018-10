Films signés Netflix: la nouvelle conquête

À Hollywood, Netflix est désormais incontournable. Au dernier gala des Emmy Awards, le diffuseur en ligne, à qui l'on doit notamment les séries House of Cards, Orange is the New Black et The Crown, a récolté pas moins de 23 trophées. Netflix pourrait aussi se distinguer prochainement aux Oscars. L'un de ses films, Roma, d'Alfonso Cuarón, a obtenu le Lion d'or à la Mostra de Venise. Et ça crée des remous...

Jusqu'à maintenant, Netflix ne s'était pas trop impliqué dans la production de longs métrages susceptibles de se rendre jusqu'aux Oscars. La donne a pourtant changé récemment. Après avoir conquis le domaine de la télévision, voilà que le diffuseur en ligne s'invite dans le domaine du cinéma en visant clairement les plus hauts sommets.

En recrutant les plus grands cinéastes (Martin Scorsese, Paul Greengrass, les frères Coen, et même Orson Welles!) et en permettant à ces derniers de mettre en chantier des oeuvres qu'ils ne pourraient peut-être pas réaliser autrement, le géant américain s'impose maintenant comme un intervenant incontournable.

Lancé à la Mostra de Venise à la fin de l'été, Roma, d'Alfonso Cuarón, est venu remettre tout en question. Conscients d'avoir une grande oeuvre cinématographique entre les mains, qui risque même de décrocher des citations aux Oscars dans les catégories les plus prestigieuses, les bonzes de Netflix semblent être ouverts à l'idée de la proposer dans un réseau plus important de salles au mois de décembre, y compris au Québec *. Mario Fortin, directeur du Cinéma Beaubien (il administre aussi le Cinéma du Parc et le Cinéma du Musée), nous a révélé avoir même été contacté par la firme américaine. Tant que celle-ci ne respectera pas la fenêtre d'exploitation exclusive des salles de cinéma, qui est de 90 jours, sa réponse, cependant, sera toujours non.

Une recherche sommaire nous indique toutefois qu'une trentaine de films de Netflix ont déjà pris l'affiche en salle - en distribution limitée, bien sûr - un peu partout dans le monde, y compris au Lightbox de Toronto. Des oeuvres signées Noah Baumbach, Angelina Jolie, Bong Joon-ho...

On connaît maintenant le modèle. Netflix diffuse sur sa plateforme les films qu'il produit, mais aussi ceux dont il achète les droits d'exploitation, sans obligatoirement passer par les salles de cinéma. Les longs métrages de Netflix ayant exceptionnellement eu droit à des projections sur grand écran ont été présentés dans un circuit très limité, de 10 à 20 salles, guère plus. Ce fut notamment le cas de Mudbound l'an dernier. Le film de Dee Rees a d'ailleurs été cité quatre fois à la 90e cérémonie des Academy Awards, tenue plus tôt cette année.

Un grand concurrent

Aux yeux des exploitants et des producteurs qui évoluent dans un cadre plus traditionnel, Netflix est vu comme l'un de leurs plus grands concurrents. Steven Spielberg a même déjà déclaré que la place des films que le diffuseur en ligne distribue est davantage aux Emmy Awards, qui récompensent les meilleures productions télévisuelles, qu'aux Oscars. Un litige a aussi été soulevé lors du Festival de Cannes plus tôt cette année. Netflix a retiré toutes ses billes du plus grand festival de cinéma de la planète, car il a refusé de promettre une sortie dans les salles françaises en échange d'une sélection. En principe, Roma aurait dû être lancé à Cannes plutôt qu'à Venise.