Berlinale: des Québécois s'envolent pour Berlin

Denis Côté, le vétéran

Trois ans après Boris sans Béatrice, Denis Côté aura l'honneur de concourir pour l'Ours d'or, le prix le plus prestigieux de la Berlinale, pour la troisième fois. En 2013, Vic + Flo ont vu un ours lui a en outre valu le prix Alfred Bauer, remis au film le plus novateur de la compétition. Révélé sur la scène internationale en 2005 au festival de Locarno, où son premier film, Les États nordiques, avait obtenu le Léopard d'or (section vidéo), le cinéaste québécois se retrouve aussi en territoire familier à Berlin.

«On ne choisit pas vraiment où on va, on ne calcule pas non plus, fait remarquer le cinéaste. C'est plutôt à qui va défendre ta signature, à qui va défendre ton cinéma. On se réfugie là où on nous apprécie. J'ai une très belle histoire avec Locarno et, depuis 2013, avec Berlin aussi.

«Si je regarde la programmation de la Berlinale dans son ensemble, poursuit-il, il est certain que je partage davantage une communauté d'esprit avec la section Forum, où l'on retrouve des films un peu plus edgy. D'ailleurs, j'avoue avoir été vraiment surpris la première fois qu'on m'a proposé la compétition officielle, réputée pour présenter des films à forte connotation sociale et politique. Cela dit, le directeur Dieter Kosslick, dont c'est la dernière année à la tête du festival, est très critiqué chez lui. Il faut dire que Berlin étant le premier grand festival compétitif de l'année, il n'est pas dit non plus que toutes les pointures du monde se précipitent pour y soumettre un film alors que le Festival de Cannes a lieu à peine trois mois plus tard.»

Ayant été invité dans de nombreux festivals, Denis Côté apprécie l'aspect pratique d'un festival urbain, facilement accessible.

«Berlin est une ville confortable, dit-il. C'est niaiseux à dire, mais ça tient aussi à la capacité à se loger, à la facilité d'organisation du festival, aux distances entre les différents points de rendez-vous. On se déplace facilement en métro, on peut rayonner partout. Et puis, le fait d'être en compétition rend évidemment cet aspect des choses plus facile. La Berlinale a aussi une réputation extraordinaire pour les affaires qui se déroulent au Marché du film. Je ne suis pas différent des autres, je rêve de Cannes aussi, mais Berlin est un bel endroit pour rebondir. D'autant que tous les programmateurs de festival sont là. Il y aura sept projections de Répertoire des villes disparues en tout, il est certain qu'il sera vu. C'est un bel équilibre, je trouve. Et je m'entends très bien avec les Allemands!»