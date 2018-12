Oscars: le rêve de Chien de garde prend fin

Les neuf films encore en lice sont Never Look Away de Florian Henckel von Donnersmarck (Allemagne), Birds of Passage de Cristina Gallego et Ciro Guerra (Colombie), Burning de Lee Chang-dong (Corée du Sud), The Guilty de Gustav Möller (Danemark), Une affaire de famille (Shoplifters) de Hirokazu Kore-eda (Japon), Ayka de Sergei Dvortsevoy (Kazakstan), Capharnaüm de Nadine Labaki (Liban), Roma d'Alfonso Cuarón (Mexique) et Cold War de Pawel Pawlikowski (Pologne).

Un nouveau tour s'engage maintenant pour les membres désignés de l'Académie. Les cinq finalistes, départagés entre ces neuf longs métrages, seront dévoilés avec l'ensemble des nominations le 22 janvier.

La 91e soirée des Oscars aura lieu le 24 février 2019.