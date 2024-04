L’album de Blake et Mortimer La Marque jaune sera adapté au cinéma

(Paris) Un producteur belge a annoncé le projet d’adapter au cinéma, en prise de vues réelles, La Marque jaune, album de Blake et Mortimer considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la bande dessinée.

Agence France-Presse

La production de ce film en anglais doit débuter à l’automne, avec une distribution ciblant « des acteurs anglais de 30 à 40 ans, mais pas fermée à des vedettes hollywoodiennes », a annoncé une porte-parole de la société Belga Films Group à l’AFP.

La réalisation de cette production européenne est confiée à Cédric Nicolas-Troyan, qui a travaillé sur la récente série Netflix Furies et signé en 2016 un film à gros budget avec Chris Hemsworth, Charlize Theron et Jessica Chastain, Le chasseur et la reine des glaces.

Le réalisateur Belge Jan Kounen a travaillé au scénario.

La Marque jaune, sortie en album en 1956, est l’une des œuvres phares de la BD franco-belge et de la ligne claire. Francis Blake et Philip Mortimer y enquêtent à Londres sur un mystérieux criminel qui signe ses forfaits d’un M et ridiculise Scotland Yard.

Il s’agit de l’une des premières intrigues de Blake et Mortimer, l’un des plus gros succès de la BD, déclinés jusqu’à aujourd’hui en une trentaine de tomes, vendus à plus de 20 millions d’exemplaires dans 15 langues.