La 96e soirée des Oscars a commencé une heure plus tôt, à 19 h, et s’est terminée vers 22 h 30, ce qui est raisonnable pour le gala qui rend hommage au meilleur du cinéma. Voici cinq faits saillants d’une cérémonie pas si courte que ça.

Le choc d’Emma Stone

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La compétition était féroce dans la catégorie de la meilleure actrice. Lily Gladstone était la favorite pour sa brillante performance dans Killers of the Flower Moon, alors que Sandra Hüller, d’Anatomie d’une chute, était le choix de nos journalistes. C’est toutefois Emma Stone qui est repartie avec la statuette dorée. Elle semblait la première surprise d’entendre son nom prononcé. La présentation de Sally Field l’avait déjà émue, mais recevoir son deuxième Oscar en carrière pour son rôle dans Poor Things l’a visiblement bouleversée. De plus, sa robe s’est brisée durant la prestation d’I’m Just Ken, a-t-elle annoncé avec humour. Celle qui avait aussi triomphé pour sa performance dans La La Land a entre autres exprimé sa gratitude aux autres femmes dans sa catégorie et au réalisateur Yórgos Lánthimos

Le show de Ryan Gosling

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La prestation d’I’m Just Ken par Ryan Gosling était l’un des moments les plus attendus de la soirée et l’acteur canadien n’a pas déçu. Soutenu par plus de 60 danseurs, dont les comédiens Simu Liu et Kingsley Ben-Adir, celui qui a donné vie à Ken dans Barbie a offert une performance haute en couleur, en commençant par le rose qui le couvrait de la tête aux pieds. Il a lancé son numéro assis dans la salle, puis y est retourné vers la fin afin d’intégrer à la chanson les voix de la réalisatrice et coscénariste Greta Gerwig et de Barbie en personne, Margot Robbie. Ryan Gosling a même été rejoint sur scène par le guitariste Slash. What Was I Made For ?, de Billie Eilish et Finneas O’Connell, aussi de Barbie, est toutefois la chanson qui a remporté le trophée.

Le souhait de Mstyslav Chernov

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’Ukraine a remporté le premier Oscar de son histoire grâce au documentaire 20 Days In Mariupol. Cependant, le journaliste Mstyslav Chernov, qui a récupéré la statuette, aurait préféré que ce soit pour une autre œuvre : « Je suis honoré, mais je suis probablement le premier réalisateur qui souhaite qu’il n’ait jamais fait son film. » Celui-ci raconte le siège de la ville portuaire de Marioupol. Le documentariste a mentionné qu’il aimerait échanger son prix contre « la Russie qui n’attaque jamais l’Ukraine, n’envahisse pas [ses] villes, ne tue pas 10 000 de [ses] compatriotes ». Mstyslav Chernov a terminé son discours en demandant à l’auditoire de s’assurer que la vérité triomphe et que les vies perdues ne soient jamais oubliées.

Le parcours de Da’Vine Joy Randolph

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Da’Vine Joy Randolph a été récompensée de l’Oscar de la meilleure actrice dans un rôle de soutien pour sa performance dans The Holdovers, d’Alexander Payne. Elle a profité de sa première présence sur la scène du gala de l’Académie pour livrer l’un des plus beaux discours de la soirée. Avec émotion et sincérité, elle est revenue sur son parcours difficile et sur l’importance du soutien de sa mère, de même que celle de son professeur de jeu. « Quand j’étais la seule fille noire dans mon cours et qu’il m’a vue et dit que j’étais assez [I was enough] », a confié l’actrice. Elle a aussi tenu à remercier – à quelques reprises – sa relationniste de longue date.

La nudité de John Cena

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’animateur Jimmy Kimmel a livré quelques bonnes blagues au cours du gala. Ses meilleures sont arrivées en fin de soirée, alors qu’il a répondu à la publication de Donald Trump sur le réseau social Truth Social qui qualifiait son animation « d’ennuyante ». « Je suis surpris que vous nous écoutiez, n’est-il pas l’heure que vous soyez en prison ? [isn’t it past your jail time ?] », a répondu l’animateur, chaudement applaudi par la foule. Celui qui est à la barre de Jimmy Kimmel Live ! et un John Cena entièrement nu, sauf pour une enveloppe qu’il tenait stratégiquement, ont fait bien rire lors de la présentation de la catégorie des meilleurs costumes. Parmi les autres moments comiques, les présentateurs Emily Blunt et Ryan Gosling ont tenté de mettre fin à leur rivalité provoquée par le phénomène Barbenheimer, alors que Kate McKinnon, America Ferrera et Steven Spielberg ont débattu sur l’existence réelle ou non des dinosaures et de Jeff Goldblum.