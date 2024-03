(Los Angeles) Du succès confirmé de Oppenheimer aux performances musicales de Barbie, les Oscars ont enregistré des audiences en hausse pour la troisième année consécutive, avec près de 20 millions de téléspectateurs, toujours loin des grandes heures de cette cérémonie annuelle du cinéma.

Andrew MARSZAL Agence France-Presse

Selon les premiers chiffres d’audience publiés lundi par la chaîne américaine ABC, 19,5 millions de foyers étaient devant leur écran dimanche soir pour l’incontournable soirée glamour du tout Hollywood.

C’est presque le double de l’ère de la COVID-19 et ses 10,4 millions de téléspectateurs, mais loin derrière les environ 40 millions d’il y a dix ans. Ces dernières années les audiences des Oscars étaient en perte de vitesse face à la nouvelle concurrence des plateformes de streaming et des réseaux sociaux.

Sans grande surprise, Oppenheimer, le film de Christopher Nolan sur la bombe atomique, est reparti de la 96e cérémonie des Oscars avec sept prix, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Cillian Murphy.

De son côté, l’ovni baroque « Pauvres créatures » s’en est sorti avec quatre statuettes, dont l’une pour Emma Stone, sacrée meilleure actrice pour la deuxième fois de sa carrière.

Parmi les moments forts de la soirée, l’inévitable costume rose de Ryan Gosling pour chanter le célèbre I’m Just Ken du film Barbie ou, plus inattendu, la remise du prix des meilleurs costumes par le catcheur et acteur John Cena (presque) tout nu et tout en muscles.

La superstar de la pop Billie Eilish a elle aussi marqué la soirée en devenant, à 22 ans, la plus jeune artiste à avoir remporté deux Oscars, cette fois-ci grâce à un autre titre de la bande originale de Barbie, What Was I Made For ?.

Mais cette soirée n’a pas été au goût de tout le monde. Le maître de cérémonie Jimmy Kimmel s’est fait un plaisir de lire en direct un message de Donald Trump dans lequel il qualifie le présentateur d’« inférieur à la moyenne ».

Ce dernier a répondu au probable candidat républicain à la présidentielle de novembre : « ce n’est pas l’heure d’aller en prison ? ».