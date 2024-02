La Presse à la 74e Berlinale Martin Scorsese, roi de la Berlinale

(Berlin) Martin Scorsese a quitté la salle de conférence de presse, à deux mètres de moi, et j’ai constaté à quel point j’avais été bouleversé par ses paroles. Ce n’était pourtant pas la première fois que je voyais le cinéaste de Mean Streets et de The Wolf of Wall Street. N’empêche que Scorsese parle de cinéma avec une telle passion, une telle éloquence, que j’ai quitté l’hôtel Hyatt de Potsdamer Platz remué et surpris de l’être.