Amis depuis l’enfance, collaborateurs depuis des décennies, Ben Affleck et Matt Damon ont un nouveau projet commun : Animals, un thriller de kidnapping obtenu par Netflix.

C’est Netflix qui en a fait l’annonce, jeudi, en précisant que le film sera produit par Artists Equity (le studio de production fondé en 2022 par Affleck et Damon), Makeready et Fifth Season. Ben Affleck en sera le réalisateur, et Matt Damon, la vedette.

Selon The Hollywood Reporter, Animals plongera les téléspectateurs dans le kidnapping du fils d’un candidat à la mairie. « Entourés de nombreux ennemis, politiques et autres, le mari et la femme n’ont d’autre choix que de se salir les mains pour sauver leur fils », précise-t-on. Le tournage pourrait débuter en mars, à Los Angeles.

Ben Affleck et Matt Damon ont remporté un Oscar, en 1998, pour leur film Good Will Hunting, qu’ils ont écrit et dans lequel ils ont tous les deux joué. L’an dernier, le duo s’est aussi illustré dans le film Air, distribué par Amazon Studios.