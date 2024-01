La première du nouveau film d’Anna Boden et Ryan Fleck, Freaky Tales, aura lieu jeudi, dans le cadre de la soirée d’ouverture de la 40 e édition du festival, au légendaire théâtre Eccles.

PHOTO SUNDANCE INSTITUTE VIA ASSOCIATED PRESS

Le passé et l’avenir du cinéma célébrés

Anna Boden et Ryan Fleck se souviennent du sentiment d’être les petits nouveaux au Festival du film de Sundance. En 2004, ils s’étaient présentés à Park City, en Utah, armés de leur court métrage Gowanus, Brooklyn. Celui-ci avait remporté un prix cette année-là, et suffisamment de soutien pour réaliser la version longue, Half Nelson, qui aura valu plus tard à Ryan Gosling sa première nomination aux Oscars.

Lindsey Bahr Associated Press

Les festivals de cinéma comme Sundance sont des lieux de découvertes, où les réalisateurs fraîchement sortis de l’école de cinéma peuvent avoir une occasion de faire une percée. Comme plusieurs de leurs contemporains qui ont percé à Sundance, Anna Boden et Ryan Fleck se sont plus tard lancés dans des projets plus importants, dont Captain Marvel.

La première de leur nouveau film, Freaky Tales, aura lieu jeudi, dans le cadre de la soirée d’ouverture de la 40e édition du festival, au légendaire théâtre Eccles.

Comme toujours, une armée de célébrités est attendue à Park City, dont Kristen Stewart, avec deux films attendus (Love Me et Love Lies Bleeding), Saoirse Ronan, Kieran Culkin, Sebastian Stan, Woody Harrelson et Aubrey Plaza.

L’enthousiasme n’échappe pas aux piliers de Sundance comme Jesse Eisenberg, qui participe au festival depuis la présentation de The Squid and the Whale, en 2005. Cette année, il présente A Real Pain, qu’il a écrit et réalisé, dans lequel il incarne un Américain qui se rend en Pologne avec son cousin pour voir d’où venait leur défunte grand-mère, survivante de l’Holocauste.

Le festival fondé par Robert Redford est avant tout avant-gardiste, mais cette édition prendra le temps de mettre de l’avant les plus célèbres productions issues de Sundance au cours des quatre dernières décennies.

Les programmateurs de Sundance ont étudié 17 435 candidatures pour arriver aux 83 longs métrages projetés au cours des 10 jours de l’édition 2024.

Le Sundance Film Festival se déroulera du 18 au 28 janvier.