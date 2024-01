Simple comme Sylvain, de Monia Chokri, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, de Ariane Louis-Seize et Les chambres rouges, de Pascal Plante sont parmi les cinq longs métrages finalistes au Prix collégial du cinéma québécois.

« Tous et toutes s’entendent pour dire qu’en 2023, le cinéma québécois a vécu une année riche en inventivités et en spontanéités rafraîchissantes. Cette année plus que jamais, les frontières entre les genres cinématographiques se brouillent. Le cinéma québécois est vif et stimulant », a souligné par communiqué Micheline Lanctôt, la marraine de l’évènement. Les rayons gamma, d’Henry Bernadet, et Geographies of Solitude, de Jacquelyn Mills, complètent la liste.

Cinq films se retrouvent en compétition dans le volet court métrage, présenté en collaboration avec le festival Plein(s) Écran(s), soit Les rois, d’Olivier Côté, Madeleine, de Raquel Sancinetti, Jusqu’à ce que tu meures, de Florence Lafond, Cherry, de Laurence Gagné-Frégeau, et UWD, de Brigitte Poupart et Myriam Verreault.

Les élèves d’une cinquantaine de cégeps participants sont maintenant invités à visionner les films et à en débattre entre eux. Le Prix collégial du cinéma québécois en est à sa 13e édition. Les gagnants seront annoncés le 6 avril.