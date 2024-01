Vendredi, lors d’une conférence de presse télévisée à l’échelle nationale, Bong et d’autres artistes, écrivains, interprètes et producteurs ont souligné que Lee avait subi une « grave diffamation » avant sa mort et ont appelé à une révision des lois pour protéger les droits de la personne dans les enquêtes criminelles.

(Séoul) Le réalisateur oscarisé du film Parasite, Bong Joon-ho, et d’autres artistes sud-coréens ont demandé une enquête approfondie sur la mort de l’acteur populaire Lee Sun-kyun, qui incarnait le chef d’une famille riche dans le film satirique.

Jiwon Song Associated Press

Lee, âgé de 48 ans, a été retrouvé mort le 27 décembre dans un apparent suicide à la suite d’une enquête policière intense d’une semaine sur sa consommation présumée de drogue.

Vendredi, lors d’une conférence de presse télévisée à l’échelle nationale, Bong et d’autres artistes, écrivains, interprètes et producteurs se sont demandé pourquoi la police avait convoqué Lee à plusieurs reprises en présence de caméras de télévision et si elle avait divulgué de manière inappropriée des informations sur l’enquête aux médias.

Ils se sont également demandé si les médias avaient publié des reportages trop sensationnalistes sur la vie privée de Lee, sans rapport avec l’enquête sur la drogue.

« Nous exhortons les responsables concernés à enquêter de manière approfondie pour déterminer s’il y a eu des problèmes avec la sécurité (des informations) dans le cadre de l’enquête policière », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Ils ont souligné que Lee avait subi une « grave diffamation » avant sa mort et ont appelé à une révision des lois pour protéger les droits de la personne dans les enquêtes criminelles.

La police enquêtait sur des allégations selon lesquelles Lee aurait consommé des drogues illégales au domicile d’une hôtesse de bar. Lee a insisté sur le fait qu’il avait été amené à prendre ces drogues et qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait, selon les médias sud-coréens.

L’enquête a donné lieu à une large couverture médiatique de Lee dans les tabloïds et à des rumeurs en ligne non confirmées sur sa vie privée. Lee a porté plainte contre deux personnes, dont l’hôtesse, alléguant qu’elles l’avaient fait chanter.

Parasite a remporté l’Oscar du meilleur film et trois autres prix en 2020. Il s’agit du premier film non anglophone à gagner le prix du meilleur film de l’histoire des Oscars et du premier film sud-coréen à recevoir un Oscar.

Lee, qui a longtemps été un acteur populaire en Corée du Sud, avait été nommé pour le prix du meilleur acteur aux Emmy Awards pour sa performance dans le suspense de science-fiction Dr Brain l’année dernière.