Grogu et Din Djarin dans une scène de la série The Mandalorian

Après trois saisons sur Disney+, les aventures de Din Djarin et de Grogu, mieux connus sous les noms du Mandalorien et de bébé Yoda, respectivement, se poursuivront au cinéma.

Comme annoncé sur le site de Star Wars mardi midi, Jon Favreau, créateur de la série et réalisateur des deux premiers Iron Man et The Elf, entre autres, tournera le film dont la production s’entamera plus tard cette année.

La réalisatrice canado-pakistanaise Sharmeen Obaid-Chinoy, dont les documentaires ont été récompensés, et le scénariste Steven Knight (Spencer, la série Peaky Blinders) planchent aussi sur le film New Jedi Order qui poursuivra le parcours de Rey (Daisy Ridley) à la suite des évènements de The Rise of Skywalker.

Des longs métrages de James Mangold et de Dave Filoni sont également prévus. Ce dernier travaille aussi sur la deuxième saison d’Ahsoka.