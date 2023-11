Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes : Amour, ambition et cruauté

« Un film consacré à la jeunesse du grand méchant des quatre volets précédents ? Le pari était audacieux, mais The Hunger Games : The Ballad of Songbirds & Snakes l’a relevé de belle façon. À un point tel qu’on estime qu’il est le meilleur de la série », écrit notre journaliste Pascal LeBlanc.