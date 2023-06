Festival de cinéma de la ville de Québec

Un nouveau prix Jean-Marc Vallée

Hugo Latulippe était à Percé, au festival Les Percéides, l’été dernier, lorsque son regard a croisé celui du directeur photo Yves Bélanger. « On était face à face et on est venus les yeux dans l’eau. On ne s’est presque rien dit, mais on avait la même idée en tête », se souvient le cinéaste.