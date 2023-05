R.M.N.

Un regard implacable sur le racisme

Pour le temps des Fêtes, Matthias retrouve son fils Rudi, son vieux père Otto et son village natal de Transylvanie, en Roumanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il tente de reconquérir son ancienne blonde, Csilla, qui décide de recruter des employés étrangers dans l’usine qu’elle dirige. Cela bouscule le village et les frustrations, les angoisses et les conflits éclatent.