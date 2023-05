(Rome) Le réalisateur américain Damien Chazelle présidera le jury de la 80e Mostra de Venise, qui décernera le Lion d’or à l’un des films en compétition sur le Lido du 30 août au 9 septembre, a annoncé vendredi le festival.

Agence France-Presse

« Pendant dix jours chaque année, cette ville d’art du Tintoret, du Titien et de Véronèse se transforme en ville du cinéma, et je suis flatté et honoré d’être invité à présider le jury cette année », a réagi l’auteur oscarisé de La La Land, cité par le communiqué.

À seulement 38 ans, Damien Chazelle, dont le film Babylon (2022) a reçu trois nominations aux derniers Oscar, est déjà un habitué de la Mostra, où il a fait l’ouverture en 2016 avec La La Land et en 2018 avec First Man.

La cinéaste française Alice Diop, 44 ans, présidera pour sa part le jury de la meilleure première œuvre, qui décernera le Lion du Futur, qu’elle a elle-même remporté en 2022 avec en prime le Grand Prix du jury pour son premier long métrage de fiction, Saint-Omer.

« C’est un grand honneur et une joie », a commenté Alice Diop, saluant « un festival qui m’a accueillie et tant donné l’an dernier ».

Son film, récompensé également du César du meilleur premier film et du prix Jean Vigo, était aussi le candidat de la France aux Oscar.

Enfin, le jury de la section parallèle Orizzonti (« Horizons ») sera présidé par l’Italien Jonas Carpignano, 39 ans, auteur de Mediterranea (2015), présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, et de A Ciambra (2017).

L’an dernier, la Mostra de Venise avait braqué les projecteurs sur le drame des opiacés en sacrant un documentaire sur la photographe Nan Goldin et sa lutte acharnée contre ce scandale sanitaire qui a fait des centaines de milliers de morts aux États-Unis.

Le jury présidé par l’actrice Julianne Moore avait décerné son Lion d’Or à la réalisatrice Laura Poitras, 58 ans, sacrant ainsi une troisième réalisatrice d’affilée, après la Française Audrey Diwan en 2021 (L’événement) et la Sino-Américaine Chloé Zhao (Nomadland) en 2020.