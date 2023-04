L’affiche du film Ru, inspiré du premier roman de Kim Thúy, a été dévoilée ce jeudi. Réalisé par Charles-Olivier Michaud, le long métrage prendra l’affiche à l’automne.

L’affiche montre en gros plan la jeune Chloé Djandji, manifestement assise à la grande table d’une cabane à sucre. La comédienne, qu’on verra pour la première fois à l’écran, incarne Tinh dans ce récit d’exil très prenant.

Ru est en fait la propre histoire de Kim Thúy, dont la famille a fui le Vietnam en guerre dans un long et dangereux périple avant de venir s’installer au Canada, plus précisément à Granby, en 1979. Sorti en 2009, ce premier roman de l’écrivaine québécoise l’a propulsée au rang de vedette de la littérature, a été traduit en 31 langues, publié dans 43 pays et territoires et s’est vendu à plus de 850 000 exemplaires dans le monde.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION L’affiche de Ru

Dans un communiqué, Kim Thúy a raconté avoir pleuré « du début à la fin » en visionnant la version finale du film. « C’était un retour dans mon passé d’immigrante, de ma marche vers l’enracinement, de tout l’amour reçu. Une mer d’émotions m’a submergée. […] Charles-Olivier a réalisé un film qui dépasse de très loin mon rêve cinématographique le plus fou. »

La distribution met aussi en vedette Karine Vanasse, Patrice Robitaille et Mali Corbeil Gauvreau (la famille d’accueil), ainsi que Chantal Thuy, Jean Bui, Olivier Dinh et Xavier Nguyen (la famille de Tinh).