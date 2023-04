Une nouvelle bande-annonce nous fait entrer directement dans le monde rose bonbon du film Barbie, et donne un meilleur aperçu du ton acidulé que prendra le film réalisé par Greta Gerwig, un des plus attendus de la saison estivale.

Mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling, le film inspiré de la célébrissime poupée de Mattel sortira le 21 juillet. On voit dans la bande-annonce un monde complètement inventé aux couleurs éclatantes, peuplé de Barbie et de Ken, et qui se déroule à un train d’enfer sur les vagues de Fun Fun Fun de The Beach Boys.

La distribution du film est bien sûr éclatante. De nombreux acteurs qu’on voit dans l’annonce étaient déjà connus, comme Simi Liu, Will Ferrell, America Ferrera et Emma Mackey, mais s’ajoutent à cette impressionnante liste de stars, entre autres, John Cena et la chanteuse Dua Lipa.