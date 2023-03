La fin du cinéma ?

Pauline Kael, considérée par plusieurs comme la plus grande critique de cinéma des États-Unis, a pris sa retraite du New Yorker en 1991, affligée par l’état du cinéma américain. Elle prétextait n’avoir plus rien de nouveau à dire. A.O. Scott a quitté la semaine dernière son poste de critique de films au New York Times, après 23 ans, évoquant plus ou moins les mêmes motifs.