Avatar : the Way of Water se déroule de nouveau dans l’univers Pandora.

Ça y est : moins de deux semaines après sa sortie, Avatar : the Way of Water est milliardaire. Le long métrage de James Cameron a franchi le prestigieux cap mardi le 27 décembre après douze journées d’exploitation.

En 2022, les films Top Gun : Maverick et Jurassic World : Dominion ont aussi cumulé des gains dans les dix chiffres, mais plus lentement : respectivement en 31 jours et trois mois et demi.

En fin de journée mardi dernier, la superproduction de Disney et 20th Century avait généré des recettes de 317 millions US en Amérique du Nord et de 713 millions ailleurs dans le monde. Les avatars bleus de l’exolune Pandora semblent donc être venus à bout de la tempête hivernale aux États-Unis. En Chine, où les producteurs avaient de grandes ambitions, les préoccupations autour de la COVID-19 ont toutefois limité les revenus à 108 millions US jusqu’à maintenant.

Avatar : the Way of Water devient le sixième film de l’histoire à atteindre le milliard aux guichets dans un délai de deux semaines.

En novembre, en entrevue avec le magazine GQ, le réalisateur canadien James Cameron a affirmé que son film devait générer des recettes d’au moins 2 milliards US au box-office mondial pour atteindre le seuil de rentabilité. Le budget de production est évalué entre 250 millions US et un demi-milliard.

Le tome inaugural de la saga Avatar (2009), qui avait officiellement coûté 237 millions US, reste le film le plus lucratif de l’histoire du cinéma, avec des revenus aux guichets de 2,92 milliards.