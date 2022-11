Arnaud Desplechin

La complexité des sentiments

Les deux plus récents longs métrages d’Arnaud Desplechin seront présentés dans le cadre du festival Cinemania avant de prendre l’affiche dans la foulée. Tromperie, une adaptation d’un roman de Philip Roth, et Frère et sœur n’ont cependant rien en commun, sinon le regard d’un cinéaste dont la démarche est de plonger au cœur de la complexité des sentiments.