Céline Dion sera au générique d’un film de fiction qui doit sortir en salle le 12 mai prochain.

Stéphanie Morin La Presse

D’abord annoncé pour le mois de février sous le titre It’s All Coming Back To Me, le long métrage sera finalement intitulé Love Again. La Québécoise partagera l’écran avec Priyanka Chopra, Sam Heughan et Russell Tovey dans cette comédie romantique écrite par Jim Strouse.

La chanteuse a fait l’annonce de ce nouveau projet sur son compte Instagram.

Love Again racontera l’histoire d’une jeune femme en deuil de son fiancé. Pour apaiser sa douleur, cette dernière va envoyer des textos romantiques à l’ancien numéro de téléphone portable du défunt. Or, le numéro a depuis été réattribué à un autre homme, bien vivant celui-là. Céline Dion interprétera le rôle de celle qui aidera les deux complices à développer une relation amoureuse.

La diva de Charlemagne doit aussi interpréter des chansons sur la trame sonore du film, qui est un remake d’un long métrage allemand SMS für Dich.