La société de production cinématographique Marvel Studios a rendu publique lundi la bande-annonce officielle de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, un film de superhéros qui sera à l’affiche en février 2023.

Catherine Handfield La Presse

Il s’agit du 31e film de l’univers de Marvel et du troisième film centré autour des personnes d’Ant-Man et de la Guêpe, après Ant-Man (2015) et Ant-Man et la Guêpe (2018). Le film mettra en vedette les deux mêmes acteurs principaux – Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang (Ant-Man) et Evangeline Lilly dans celui de Hope van Dyne (la Guêpe). Les parents de Hope van Dyne, Hank Pym et Janet van Dyne, sont interprêtés par Micheal Douglas et Michelle Pfeiffer.

Dans le film, la famille explore le royaume quantique et interagit avec d’étranges nouvelles créatures dans une aventure qui, selon le synopsis, « les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible ».

Comme les deux premiers de la série, le film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est réalisé par Payton Reed.

Sa sortie dans les cinémas aux États-Unis est prévue le 17 février 2023.