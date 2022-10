Brad Pitt et Angelina Jolie à la cérémonie des Oscars en février 2012

L’actrice Angelina Jolie a déposé une plainte contre son ancien conjoint, Brad Pitt, dans laquelle elle décrit la violence physique et psychologique qu’il lui aurait fait subir, ainsi qu’à leurs enfants.

Marissa Groguhé La Presse

Dans la bataille en cours entre l’ex-couple concernant leur vignoble français, Jolie a déposé une nouvelle plainte, dont les détails ont été rapportés par le New York Times. Les avocats de l’actrice américaine allèguent que l’accord pour qu’elle puisse vendre sa part du vignoble dépend d’un engagement de confidentialité qui lui interdirait de parler en dehors d’un tribunal des violences physiques et psychologiques que Brad Pitt aurait infligées à Jolie et leurs enfants.

Angelina Jolie rapporte un évènement s’étant déroulé en 2016, dans un avion, durant lequel son ex-mari l’aurait « attrapée par la tête et secouée, puis attrapée par les épaules et secouée de nouveau, avant de la pousser contre le mur de la salle de bain ». Il aurait ensuite cogné le plafond plusieurs fois en lui ordonnant de sortir de la salle de bain. Les deux enfants de l’ancien couple auraient tenté d’intervenir. Brad Pitt aurait alors étranglé l’un d’eux et frappé l’autre au visage.

Jolie avait porté plainte auprès du FBI en 2016. Elle affirmait déjà avoir été physiquement et verbalement agressée. On avait appris l’existence de cette plainte l’été dernier, alors que l’actrice avait intenté un autre recours en justice, cette fois contre le FBI, pour avoir abandonné l’enquête contre Pitt.

Une enquête pour abus sur mineur, toujours en relation avec l’incident dans l’avion, s’était également conclue sans accusation contre Brad Pitt. L’évènement décrit par l’actrice s’est déroulé cinq jours avant qu’elle ne dépose une demande de divorce, dans laquelle elle réclamait la garde exclusive de leurs six enfants.