Une vente aux enchères, avec 61 lots, sera organisée à Londres par Christie's et EON Productions pour marquer le 60e anniversaire des films James Bond.

Agence France-Presse

Le lot phare de la vente est une Aston Martin DB5 en bouleau argenté, l'une des huit répliques construites pour le film par Aston Martin.

La vente de charité, intitulée Sixty Years of James Bond, est organisée en deux parties.

Les collectionneurs du monde entier pourront enchérir en ligne sur Christie's LiveTM, par téléphone ou en laissant une offre par correspondance.

La vente en ligne est ouverte dès maintenant et jusqu'au James Bond Day du 5 octobre. Elle présente 35 lots couvrant les vingt-cinq films, avec des affiches, des accessoires, des costumes et des souvenirs.

Avec 25 lots, la vente en direct comprendra notamment des véhicules, des montres, des costumes et des accessoires associés au 25e film No Time To Die.

Comme pour les trois dernières ventes aux enchères officielles Christie's 007, les recettes de cette vente seront versées à des œuvres caritatives.