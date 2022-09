Marc-André Lussier La Presse

Monica Bellucci se plaît en « vilaine »…

Lors d’une interview accordée à La Presse il y a quelques mois, en marge de la sortie du thriller Memory, Monica Bellucci avait évoqué son désir de « rompre un peu le moule ». Elle poursuit dans cette voie en campant un autre rôle de « vilaine » dans Siccità (Dry), film choral du vétéran Paolo Virzì, présenté à la Mostra hors compétition, dont le cadre est une sécheresse sans précédent, survenue à Rome. « Quand Paolo Virzì vous appelle, vous répondez ! a déclaré l’actrice jeudi au cours d’une conférence de presse. Surtout, nous avions envie de retravailler ensemble [elle a tourné Napoléon et moi sous la direction du cinéaste]. En plus, ce personnage est foncièrement méchant et ne cherche pas la rédemption. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté le rôle ! »

Adrien Brody a un faible pour Marilyn

PHOTO DOMENICO STINELLIS, ASSOCIATED PRESS À Venise, Adrien Brody fait partie de la délégation de Blonde. Le film d’Andrew Dominik est en lice pour le Lion d’or.

Incarnant dans Blonde le dramaturge Arthur Miller, troisième mari de Marilyn Monroe, Adrien Brody a en conférence de presse mis l’accent sur l’importance de proposer des œuvres faisant écho aux combats qu’ont dû mener les femmes au cours de l’histoire. « J’ai toujours eu un faible pour Marilyn parce qu’on l’a reconnue pour un personnage qui, finalement, était très loin d’elle. Cette déchirure intérieure ne l’a jamais quittée. Plusieurs acteurs peuvent d’ailleurs s’identifier à ce phénomène. Grâce à Andrew [Dominik, le réalisateur] et Ana [de Armas, vedette du film], on peut ramener le souvenir de cet aspect plus méconnu de la vie de Marilyn et honorer sa mémoire. Ana est tellement remarquable que dès le premier jour de tournage, j’ai eu l’impression d’avoir le privilège de donner la réplique à Marilyn ! »

Le jour de l’Ukraine

PHOTO FOURNIE PAR LA MOSTRA DE VENISE Une scène tirée de The Kyiv Trial, de Sergei Loznitsa

En plus des quelques longs métrages ukrainiens sélectionnés, notamment Freedom on Fire : Ukraine’s Fight for Freedom (Evgeny Afineevsky) et The Kyiv Trial (Sergei Loznitsa), la Mostra a tenu jeudi la « Journée de l’Ukraine ». Des panels ont été organisés afin de discuter de l’état de l’industrie du cinéma en cette époque tragique, et, surtout, pour lancer un message de solidarité au peuple ukrainien.