(Cannes) Marcello Mastroianni aurait eu 100 ans cette année. Le cinéaste français Christophe Honoré (Les bien-aimés, Le lycéen) lui rend un hommage fantaisiste à travers sa fille Chiara dans Marcello Mio, présenté en compétition à Cannes mercredi.

Envoyé spécial Marc Cassivi La Presse

Marcello Mio n’est pas un biopic. C’est une ode à tous les acteurs de cinéma, mais c’est d’abord et avant tout un film sur le fait d’être la fille de l’un des couples les plus mythiques du cinéma : celui formé de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni.

Le long métrage de deux heures débute avec une scène qui évoque à la fois La nuit américaine de Truffaut et La dolce vita de Fellini. Une réalisatrice à bout de souffle dirige une Chiara Mastroianni « déguisée » en Anita Ekberg, qui se demande pourquoi elle a accepté de se retrouver en robe noire dans une fontaine.

Elle n’en peut plus d’être réduite au statut de la « fille de ». Lorsqu’elle passe une audition quelques jours plus tard pour un film de Nicole Garcia, donnant la réplique à Fabrice Luchini, l’actrice et cinéaste lui dit qu’elle préférerait percevoir dans son jeu davantage de Mastroianni que de Deneuve.

Alors Chiara la prend au mot. Elle pique un complet chez son ex-mari Benjamin Biolay, se coiffe d’un chapeau et de verres fumés Persol, s’applique de fines moustaches, et la voilà qui se prend pour son père, au point d’exiger des autres qu’ils l’appellent par son prénom et lui parlent italien.

Ça semble bien peu probable et, bien sûr, ce l’est, c’est assez ambigu et sans doute malsain – comme lui fait remarquer son ami Melvil Poupaud –, mais c’est la façon qu’a trouvée Chiara pour trouver un sens à sa vie : vivre celle de son père. « J’ai peur d’être démasquée et que l’on découvre que je ne suis personne », dit-elle à Biolay.

Dans ce film très particulier, comme dirait Ettore Scola, les acteurs jouent leurs propres rôles dans des versions décalées d’eux-mêmes. J’ai déjà assisté à un tournage de Nicole Garcia à Paris, et elle était loin d’être cette réalisatrice autoritaire et indélicate. Luchini joue Luchini le disciple de Jouvet avec l’exubérance qu’on lui connaît.

Catherine Deneuve semble aussi se prêter au jeu avec plaisir, et c’est à elle que Christophe Honoré a réservé les répliques les plus drôles et cinglantes. Elle a tour à tour un détachement impérial, de l’amour protecteur et de l’exaspération dans la voix à chacune de ses conversations avec sa fille.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Christophe Honoré, Chiara Mastroianni, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Melvil Poupaud, Nicole Garcia et Benjamin Biolay avant la projection du film Marcello Mio à Cannes jeudi

Honoré dirige Catherine Deneuve pour la deuxième fois, alors qu’il en est à son septième film avec Chiara Mastroianni depuis Les chansons d’amour (2007), aussi présenté en compétition à Cannes, tout comme Plaire, aimer et courir vite (2018).

Marcello Mastroianni a quant à lui été deux fois lauréat du Prix d’interprétation à Cannes, pour Drame de la jalousie d’Ettore Scola en 1970 et Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov en 1987. Il a aussi été nommé trois fois finaliste à l’Oscar du meilleur acteur.

« Ça fait combien de temps qu’on t’a demandé de faire un casting ? », demande à sa mère Chiara, qui connaît la réponse. Lorsqu’elles retournent visiter l’appartement parisien de son enfance (la voisine du dessous était Maria Callas) et que le propriétaire actuel leur ouvre gentiment, Chiara fait remarquer que les gens « sont toujours gentils avec Catherine Deneuve ».

PHOTO LES FILMS PELLÉAS, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE CANNES Fabrice Luchini et Chiara Mastroianni dans Marcello Mio

C’est dans les interactions entre la mère et la fille que Marcello Mio est le plus réussi (le film sera distribué au Québec par AZ Films). Comme dans plusieurs films de Christophe Honoré, les comédiennes interprètent des chansons d’Alex Beaupain, mais il ne s’agit ni d’une comédie musicale ni d’une franche comédie, même si dans sa dernière partie, tournée à Rome et à la mer, le film vire à la comédie italienne.

On se perd quelque peu dans les ruptures de ton. Certains personnages semblent croire que Chiara est la véritable réincarnation de Marcello, alors que d’autres s’interrogent sur sa santé mentale. Le spectateur ne sait plus très bien sur quel pied danser tant la mise en abîme fantaisiste, les jeux du vrai et du faux, et la réelle recherche de sens de Chiara se chevauchent et semblent incompatibles.

Reste l’évocation de l’un des plus grands mythes du septième art. Assez pour contenter bien des cinéphiles.

Les frais d’hébergement pour ce reportage ont été payés par le Festival de Cannes, qui n’a eu aucun droit de regard sur celui-ci.