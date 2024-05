(Cannes) La compétition du 77e Festival de Cannes tire à sa fin et je ne peux pas dire qu’elle est pour l’instant mémorable ; 16 films ont été présentés sur les 22 sélectionnés et pour l’instant, mes coups de cœur se comptent sur les doigts d’une main. Ou pour être plus précis, sur deux doigts.

Le critique plutôt conventionnel que je suis semble encore une fois s’accorder avec la majorité de mes confrères et consœurs. Les tableaux d’étoiles publiés par diverses publications spécialisées donnent jusqu’à présent une avance soit à Emilia Pérez de Jacques Audiard (selon la critique française sondée par Le film français), soit à The Substance de Coralie Fargeat (selon l’échantillon, plus petit, de journalistes internationaux du magazine britannique Screen).

Il reste à espérer que le fameux « uppercut » que place traditionnellement la direction du Festival le jeudi, lorsque les festivaliers sont dans les câbles, fasse son effet. Au rayon sportif, mardi, on en avait davantage pour le passage sur le tapis rouge de la flamme olympique des Jeux de Paris que pour les films de compétition.

J’espérais beaucoup de Porthenope, la septième sélection en compétition cannoise de Paolo Sorrentino, Prix du jury pour Il divo (2008) et Oscar du meilleur film en langue étrangère pour La grande bellezza (2014). Cette nouvelle lettre d’amour du cinéaste italien à sa ville natale de Naples, après La main de Dieu (2021), tombe malheureusement à plat.

On retrouve certes le style suave, somptueux et élégant de Sorrentino, mais on finit par s’ennuyer en cherchant les codes de ce film inspiré du mythe créateur de Naples, incarné par une sirène, figure tutélaire qui prend ici les traits d’une femme née en 1950, que l’on suit essentiellement dans le jeune âge adulte des amours indicibles.

« Parthenope, tu es une déesse », lui disent plusieurs hommes, qui admirent sa beauté (souvent en bikini ou en robe échancrée). Bien sûr, Celeste Dalla Porta, qui l’interprète, est belle, tout comme Naples, Capri et la côte amalfitaine. Mais il manque à Parthenope un supplément d’âme pour en faire davantage qu’une jolie succession de tableaux nostalgiques et d’aphorismes ironiques.

Paolo Sorrentino donne l’impression de puiser dans son sac à trucs éprouvés, mais répétitifs : des personnages excentriques, de jolies jeunes femmes légèrement vêtues, des scènes de sexe improbables, une caméra qui tournoie autour des personnages et quantité de mots d’esprit (notamment du personnage d’auteur américain incarné brièvement par Gary Oldman).

Les morceaux de cette fresque s’imbriquent difficilement et on perd le fil, à moins peut-être d’être mieux versé que je ne le suis en matière de mythologie et de divinités grecques. J’ai mieux compris la référence à une autre divinité napolitaine, Diego Armando Maradona, pendant le générique de fin qui montre les célébrations entourant en 2023 le sacre d’une organisation aussi importante en Italie que l’Église : le SSC Napoli, champion du scudetto (le championnat national de soccer).

Pretty Woman… ou pas

Red Rocket de Sean Baker avait concouru pour la Palme d’or en 2021. Le cinéaste indépendant américain est de retour en compétition à Cannes avec Anora, qui met de nouveau en scène des travailleurs du sexe.

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE CANNES Image tirée du film Anora

Le mariage à Las Vegas d’une escorte de Brooklyn, Anora (Mikey Madison, révélée à Cannes dans Once Upon A Time… in Hollywood de Tarantino), avec Vanya (Youri Borissov), le fils d’un oligarque russe, tourne au vinaigre lorsque les parents de ce dernier apprennent la nouvelle. Ils feront tout en leur pouvoir afin de faire annuler l’union au plus vite.

Vanya est un fils à papa de 21 ans très porté sur la fête qui a des airs de prince charmant. Anora, farouche et de nature méfiante, ne croit pas sa chance d’être tombée sur un garçon qui lui promet une existence de luxe et d’insouciance. Si Sean Baker laisse croire au départ qu’il s’agit d’un conte de Cendrillon à la Pretty Woman, on comprend vite qu’il n’en sera rien.

Après une entrée en matière où le sexe est omniprésent – dans le plus traditionnel regard masculin (male gaze) – se déclenche une série de péripéties avec des hommes de confiance et des fiers-à-bras embauchés par les parents de Vanya. Ça tourne en rond, l’intrigue tourne à vide, et même si Sean Baker réussit toujours à créer des ambiances séduisantes, on se demande comment ce cinéaste dont on avait tant apprécié The Florida Project (2017), présenté à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs, a pu cette fois autant s’égarer.

Les frais d’hébergement pour ce reportage ont été payés par le Festival de Cannes, qui n’a eu aucun droit de regard sur celui-ci.