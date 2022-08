Le film français Les cinq diables de Léa Mysius clôturera la 51e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) cet automne.

Marc-André Lemieux La Presse

Présentée à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en mai dernier, la comédie fantastique sera projetée au Cinéma Impérial le 15 octobre. Porté par Adèle Exarchopoulos et Sally Dramé, Les cinq diables brosse le portrait de Vicky, une petite fille qui possède un don exceptionnel et qui voue à sa mère un amour inconditionnel.

Le FNC se tiendra du 5 au 16 octobre. D’autres longs métrages qu’on pourra y voir ont été dévoilés mardi. Parmi eux, signalons Women Talking de l’actrice et réalisatrice canadienne Sarah Polley. Il s’agit de l’adaptation du roman Ce qu’elles disent de Miraim Toews, avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Frances McDormand et Ben Wishaw. On y suit un groupe de femmes qui s’unissent pour faire face à une série d’agressions sexuelles commises par les hommes de leur colonie religieuse.

La dérive des continents de Lionel Baier, avec Théodore Pellerin et Isabelle Carré, Le coyote de Katherine Jerkovic, Phi 1618 de Théodore Ushev, et Before I Change My Mind de Trevor Anderson composent également la programmation du rendez-vous.