Il y a 25 ans, l’animatrice, comédienne et enfant chérie des Québécois, Marie-Soleil Tougas, perdait la vie dans un accident d’avion avec son conjoint, le cinéaste Jean-Claude Lauzon (Un zoo la nuit, Léolo). Un documentaire retrace leur destin et leur amour tragiques.

Luc Boulanger La Presse

Voilà un quart de siècle, presque jour pour jour, que Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon sont décédés. À 27 ans et 43 ans respectivement, dans un terrible accident d’avion dans le Grand Nord du Québec, sous les yeux de deux amis, Gaston Lepage et Patrice L’Écuyer. À l’époque, ce drame avait secoué la province, tel « un gros tremblement de terre ».

Presque tout le monde au Québec se souvient du moment où il a appris la nouvelle, le 10 (ou le 11) août 1997. Pour marquer ce sombre anniversaire, et par devoir de mémoire, Jean-François Poisson vient de réaliser Marie-Soleil et Jean-Claude : au-delà des étoiles, un documentaire disponible depuis peu sur la plateforme Vrai de Vidéotron.

De forme assez classique, le film nous fait revivre le choc de cet accident qui demeure un mystère. Le cinéaste utilise des images et des entrevues d’archives, mêlées à plusieurs témoignages de personnalités proches des victimes, à commencer par Gaston Lepage, mais aussi Patricia Paquin, André Robitaille, Guy Fournier, Louise Deschâtelets, Nathalie Petrowski et le monteur Michel Arcand. Des gens qui ont bien connu l’un ou l’autre des membres du couple. Ou les deux. On voit aussi le frère, Sébastien Tougas, et la mère de Marie-Soleil Tougas, Micheline Bégin, dont le témoignage est particulièrement touchant de lucidité et de bienveillance.

PHOTO PAUL-HENRI TALBOT, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Claude Lauzon, en 1987

Une histoire d’amour

Si on savait déjà pas mal de détails sur la vie et le destin tragiques du couple, le documentaire dévoile des extraits inédits de leurs carnets personnels. Dévoilant un peu de leur belle et tragique histoire d’amour. Une histoire comme on en voit parfois au cinéma.

D’ailleurs, avec le recul, on s’imagine Marie-Soleil et Jean-Claude en héros d’un grand film d’amour au cinéma. Des personnages avec une fin sur un écran géant, au lieu d’une forêt boréale, leur permettant de rejoindre les couples mythiques de l’histoire de l’art.

Hélas ! la vie n’est pas comme le cinéma…

Pourquoi ce couple hors norme nous fascine-t-il et nous émeut-il encore, 25 ans après sa mort ? Parce que chacun a exercé un métier public ; parce que chacun a connu le succès. Mais pas uniquement. Il y a dans le secret de leur vie privée, dans le mystère de leur relation, à la fois tardive et fulgurante, quelque chose de très beau. Et d’universel.

Les contraires s’attirent

Leur âge, leur personnalité, leur milieu social, tout les séparait. Dans la vie, Marie-Soleil et Jean-Claude étaient aux antipodes ; tels deux continents étrangers réunis dans leur dérive sentimentale. Une jeune actrice douce, « désarmante de simplicité », éprise d’un quarantenaire colérique, bourré de complexes.

L’ange lumineux amoureux du démon taciturne ; voilà le portrait que font des proches du couple. Un couple qui reste ensemble envers et contre tout. Envers lui-même.

Désabusé, Lauzon ne croyait pas du tout à l’amour. Le cinéaste disait que tous les couples qu’il côtoyait étaient malheureux. De son côté, Marie-Soleil voulait croire à « un amour total, pur et grand ». « J’aimerais ça vivre comme dans une chanson de Léo Ferré », confiait-elle dans une entrevue avec Marie Plourde, dont on voit un bref extrait.

Une chanson de Ferré… Ça nous a fait penser à une magnifique chanson de Marie-Claire Séguin. Jean-Claude et Marie-Soleil étaient aussi deux enfants d’un siècle fou et d’un rêve fou, d’un chemin si fragile et d’un monde à refaire.

Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon sont morts bien trop tôt. Deux étoiles filantes et brillantes disparues dans le ciel du Grand Nord, près de Kuujjuaq, un après-midi d’août sur Terre. Mais on sait que les astres meurent en laissant leurs traces. Ces deux-là resteront sans doute longtemps dans notre mémoire collective.

Produit par Attraction, Marie-Soleil et Jean-Claude : au-delà des étoiles est disponible sur Vrai.