Au cours du premier volet du 24e Gala Québec Cinéma, principalement consacré aux catégories plus techniques, Les oiseaux ivres s’est distingué plus que tout autre film. L’excellent long métrage d’Ivan Grbovic s’amène au prochain gala, tenu en soirée, avec, déjà, une récolte de cinq trophées Iris : meilleure direction photo (Sara Mishara cosigne aussi le scénario de ce film), meilleur montage (Arthur Tarnowski), meilleure musique originale (Philippe Brault), meilleur son (Olivier Calvert, Stephen de Oliveira, Bernard Gariépy Strobl), et meilleure distribution des rôles (Nathalie Boutrie).

Marc-André Lussier La Presse

Rappelons que Les oiseaux ivres, film ayant représenté le Canada aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international plus tôt cette année, est cité dans 16 catégories, tout comme Maria Chapdelaine. Le très beau film de Sébastien Pilote a de son côté raflé l’Iris des meilleurs costumes (Francesca Chamberland) et des meilleures coiffures (Martin Lapointe).

Cité 13 fois, L’arracheuse de temps, un film de Francis Leclerc dont le scénario a été écrit par Fred Pellerin, l’a emporté jusqu’à maintenant dans les catégories de la meilleure direction artistique (Arnaud Brisebois, Jean Babin et Ève Turcotte), des meilleurs effets visuels (Alchimie 24) et des meilleurs maquillages (Adriana Verbert et Bruno Gatien).

Dans les catégories consacrées aux films documentaires, Comme une vague, de Marie-Julie Dallaire, compte déjà deux trophées Iris, soit ceux attribués à la meilleure direction photo (Tobie Marier Robitaille et Josée Deshaies) et au meilleur montage (Louis-Martin Paradis). L’Iris du meilleur son a par ailleurs été décerné au film Les Fils (Bruno Bélanger, Manon Cousin, Louis-Philippe Amiot, Ivann Uruena et René Portillo) ; celui de la meilleure musique originale à Archipel (Stéphane Lafleur et Christophe Lamarche-Ledoux).

Bootlegger, de Caroline Monnet, a obtenu l’Iris du film s’étant le plus illustré à l’extérieur du Québec.

Seize trophées ont été remis lors de ce Gala des artisans, animé par Guillaume Lambert, dont l’Iris Hommage, attribué cette année à Louise Portal. Célébrant ses 50 années de cinéma, l’actrice, émue, a pu entendre de beaux témoignages de Gaston Lepage, Sophie Deraspe, David La Haye, Gilbert Sicotte et Renée Beaulieu. Les professionnels, réunis dans les studios du Cirque Éloize, lui ont aussi réservé une belle ovation.

Quatorze autres trophées Iris seront attribués en soirée. Cette portion du 24e Gala Québec Cinéma sera diffusée en direct sur Ici Radio-Canada Télé, à 20 h, depuis le studio 42.