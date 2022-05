Les Sommets du cinéma d’animation prennent forme à la Cinémathèque québécoise du 10 au 15 mai. Voici quatre suggestions parmi la centaine de projections, expositions et activités offertes pour profiter de cette 20e édition.

Des longs métrages enchanteurs

Il y a de ces odyssées dont on ne revient pas indemne. C’est le cas de La traversée de Florence Miailhe, qui suit le parcours d’un frère et d’une sœur fuyant un régime totalitaire. Le film va droit au cœur, explosant tout par son lyrisme et ses détails colorés. Puis il y a le cauchemar existentiel Pléthore de Nords du vétéran Koji Yamamura, qui ne ressemble à rien d’autre, séduisant par ses visions absurdes et angoissantes de la condition humaine.

La traversée est présenté le 12 mai à 20 h 30 et le 14 mai à 16 h 15. Pléthore de Nords est diffusé le 11 mai à 20 h 45 et le 14 mai à 17 h 30.

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS DU CINÉMA D’ANIMATION Terril Calder

Rétrospective Terril Calder

Les créations de la cinéaste métisse Terril Calder sont facilement reconnaissables, autant par leur esthétisme unique que par leurs thèmes toujours d’actualité. Ses héroïnes perdues doivent affronter les traumatismes du passé afin de reconstruire leur identité et de renaître autrement, évoluant dans des univers anxiogènes empreints de solitude et d’onirisme. De la noirceur finit par émaner un mince filet de lumière et d’espoir, éclairant des œuvres comme Snip et Keewaydah qui traitent de pensionnats pour Autochtones et de génocide culturel. La Torontoise sera sur place pour présenter huit de ses courts métrages.

Le 14 mai à 13 h

Faire le plein de courts métrages

Les animations sont tellement longues et coûteuses à créer qu’elles prennent souvent la forme de courts métrages. Cela tombe bien, il y en a de nombreux à contempler, provenant autant d’Annecy (la Mecque en la matière) que des États-Unis. Des quatre volets canadiens proposés, le second est le plus consistant en termes de visions féminines. On y retrouve notamment Triangle noir de Marie-Noëlle Moreau Robidas, qui rappelle l’importance de l’entraide pour mettre fin au blues de la crise du verglas, et le poétique Forgotten de Mawrgan Shaw, où les dessins semblent littéralement s’effacer, à l’image de ce vieil homme oublié.

La Compétition canadienne 2 est présentée le 12 mai à 18 h 30 et le 14 mai à 21 h 15.

PHOTO FOURNIE PAR LES SOMMETS DU CINÉMA D’ANIMATION Adrien Mérigeau

Une leçon de cinéma avec Adrien Mérigeau

C’est une belle prise que la présence d’Adrien Mérigeau aux Sommets. En travaillant sur l’enchanteur The Secret of the Kells et en assurant la direction artistique du merveilleux Song of the Sea, le jeune Français s’est assuré d’apprendre de Tomm Moore, un des grands maîtres du cinéma d’animation contemporain. Cela lui a permis de voler de ses propres ailes et d’offrir l’époustouflant Genius Loci, une sombre plongée dans le chaos quotidien, qui a été acclamée partout sur son passage, étant même nommée aux Oscars en 2021.

Le 15 mai à 13 h