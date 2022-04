Le 18e Gala des Prix Prends ça court ! a récompensé vendredi soir les meilleurs courts métrages de l’année. La Coupe du court MELS, plus haute distinction du concours, a été remise à Gabriel Allard Gagnon pour son film Sikiitu.

Marissa Groguhé La Presse

La soirée animée par Anaïs Favron s’est tenue vendredi à la Cinémathèque québécoise, dans le cadre des 40es Rendez-vous Québec Cinéma. La remise des prix a été assurée par 65 personnalités de l’industrie. Les films des nouveaux talents du court métrage se sont vu attribuer des prix d’une valeur totale de 279 000 $. Cette année, 55 films étaient en lice.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Plusieurs artistes et artisans du cinéma se sont réunis vendredi soir à la Cinémathèque québécoise à l'occasion du Gala des Prix Prends ça court !

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Anaïs Favron a animé la soirée.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Sylvie Quenneville, directrice générale de Québec Cinéma, est photographiée avec le producteur et réalisateur Jason Brennan, sur le tapis bleu avant le Gala. Ce dernier faisait aussi partie du jury.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Yan England a remis un prix lors de la cérémonie.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Tout comme la comédienne Émilie Bierre.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le comédien Henri Picard a aussi participé à la remise de prix.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Le réalisateur Éric Gravel, dont le film À plein temps est actuellement à l'affiche, a aussi participé à la soirée. 1 /7













Sikiitu, réalisé par Gabriel Allard Gagnon et coscénarisé par Erik K. Boulianne, a obtenu la Coupe du court. Ce court métrage, où l’on suit un jeune Inuit de 15 ans, Ali, dont le rêve est de faire du hip-hop, a aussi obtenu le prix Air Canada–Québec Gold avec quatre autres films, soit Suzanne et Chantal, de Rachel Graton, Pas de fantôme à la morgue, de Marilyn Cooke, Louise de 9 à 5, de Julien G. Marcotte, et Aska, de Clara Milo. Les films récompensés pourront être vus à bord des avions d’Air Canada au cours de l’année à venir.

Denis Villeneuve de la partie

Le tout premier prix Coup de cœur Denis Villeneuve de Prends ça court !, d’une valeur de 20 000 $, a été décerné à Aska, de la réalisatrice Clara Milo. Le film raconte la quête de deux sœurs tentant l’ascension d’un volcan actif pour y disperser les cendres de leur mère.

Denis Villeneuve a lui-même choisi le film gagnant ainsi que la mention spéciale, attribuée à Nuit blonde, de Gabrielle Demers (gagnante d’un prix de 5000 $).

Le film Ousmane, de Jorge Camarotti, a obtenu six récompenses, dont le prix Martin Dubreuil de l’Union des artistes remis à l’acteur Issaka Sawadogo. Mazzarello, de Carmen Rachiteanu, s’est vu décerner cinq prix. En plus de la mention spéciale du prix Coup de cœur, l’œuvre de Gabrielle Demers, Nuit blonde, a obtenu trois prix.

Une cinquantaine de prix ont été remis cette année. Des dizaines d’autres réalisateurs de court métrage ont vu leur travail souligné par une récompense.

Douze personnalités du milieu cinématographique ont formé le jury cette année, soit la comédienne Zeneb Blanchet, le poète et réalisateur Alexandre Dostie, la réalisatrice Sarra El Abed, la réalisatrice et comédienne Alexa-Jeanne Dubé, le réalisateur Laurence « Baz » Morais, la comédienne Marguerite Bouchard, le producteur et réalisateur Jason Brennan, le directeur artistique Jean-François Clément, la directrice du programme de subventions des arts autochtones du Conseil des arts du Canada Odile Joannette, la comédienne Véronique Beaudet, le comédien Dany Lefebvre et le réalisateur Renaud Lessard.