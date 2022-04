Les Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) retrouvent le chemin de la normalité pour leur 40e édition. Du 20 au 30 avril, les cinéphiles pourront découvrir plus de 300 films en salle (et en ligne), mais également une multitude d’évènements liés au septième art d’ici. Voici nos suggestions.

Martin Gignac Collaboration spéciale

Mécanique de l’assassin : les premiers courts de Denis Côté

Denis Côté est à l’honneur cette année aux RVQC avec la projection d’Hygiène sociale, son documentaire musical Renegade Breakdown sur Marie Davidson & L’Oeil Nu et, surtout, la présentation de huit de ses courts métrages. Un évènement rare pour voir sur grand écran les balbutiements de celui qui fait la joie des festivaliers partout sur la planète et idéal avant de découvrir Un été comme ça, qui prendra l’affiche plus tard cette année.

Le samedi 23 avril à 17 h 30 à la Cinémathèque.

Hommage à Jean-Marc Vallée

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Jean-Marc Vallée

Pour souligner la disparition soudaine de Jean-Marc Vallée, la Ligue nationale d’improvisation a décidé de revisiter son œuvre riche et influente en s’attaquant à ses classiques. Musique et créativité seront de la partie, alors que l’émotion risque d’être à son comble. Sophie Caron, Salomé Corbo et LeLouis Courchesne se chargeront des improvisations.

Le 26 avril à 20 h à la Cinémathèque.

Leçon de cinéma : Patrice Laliberté

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Laliberté

Patrice Laliberté ne fait jamais rien comme les autres. Après avoir réalisé Jusqu’au déclin, premier film québécois produit par Netflix, il est de retour avec Très belle journée, qui a été entièrement filmé avec un téléphone cellulaire. Pour l’occasion, il revient sur le processus de création de son second long métrage (qui est présenté le 21 avril), échangeant avec son complice Guillaume Laurin, qui tient le rôle principal tout en ayant contribué au scénario.

Le 23 avril à 15 h à la Cinémathèque.

Table ronde : Le cinéma autochtone au fil du temps

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Caroline Monnet a réalisé le film Bootlegger.

La fiction autochtone a le vent dans les voiles avec des productions aussi variées que Beans et Blood Quantun. Le moment est idéal pour prendre le pouls de la situation avec des panélistes comme Alanis Obomsawin, Sonia Bonspille-Boileau (Rusticle Oracle), Caroline Monnet (Bootlegger) et Jason Brennan (L’inhumain) qui échangeront notamment sur l’évolution, les thèmes et les enjeux du cinéma autochtone.

Le 26 avril à 17 h à la Cinémathèque.

Le rêve et la radio

Les RVQC ne manquent pas de nouveautés intéressantes, que ce soit Noémie dit oui (film d’ouverture), Inès et Les tricheurs (film de clôture). On pourra d’ailleurs découvrir Le rêve et la radio de Renaud Després-Larose et Ana Tapia Rousiouk en première nord-américaine, après un détour par les prestigieux festivals de Rotterdam et de Berlin. Il s’agit d’un opus fascinant à bien des égards, ludique et expérimental, sur les désirs de révolution de la jeunesse. Un immense coup de cœur pour cet essai que n’aurait pas renié Jean-Luc Godard.

Le 28 avril à 20 h à la Cinémathèque.