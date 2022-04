Après avoir été présenté de façon virtuelle l’année dernière, le festival du film de Tribeca renoue avec son public. L’évènement, qui se déroulera dans différentes salles de New York du 8 au 19 juin, a dévoilé mardi sa programmation.

Véronique Larocque La Presse

Quelque 110 films en provenance d’une quarantaine de pays seront présentés au cours du festival. Parmi ceux-ci, 88 seront diffusés en première mondiale.

La comédie de David Frankel Jerry and Marge Go Large, mettant en vedette Bryan Cranston et Annette Bening, de même que le plus récent film de Ray Romano, Somewhere in Queens, avec Romano et Laurie Metcalf, compte parmi les primeurs.

Tournée à Vancouver, la comédie noire Corner Office, réalisée par Joachim Back, sera elle aussi présentée en première mondiale à Tribeca. Le film mettant en vedette Jon Hamm dans le rôle d’un employé de bureau est une adaptation du roman The Room, de Jonas Karlsson.

Un documentaire consacré à Leonard Cohen est également au programme. Réalisé par Dan Geller et Dayna Goldfine, Hallelujah : Leonard Cohen, a Journey, a Song retrace la carrière du poète montréalais et l’histoire de sa légendaire chanson Hallelujah.

Les cinéphiles new-yorkais pourront aussi voir la production franco-canadienne, Babysitter, réalisée par Monia Chokri.

Comme annoncé il y a une semaine, le festival s’ouvrira avec le documentaire de Netflix Halftime, qui raconte le parcours de la chanteuse Jennifer Lopez.