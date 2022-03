Après deux ans d’arrêt pour cause de pandémie, le Festival international du film de Vilnius, capitale de la Lituanie, a repris ses activités jeudi avec une édition faisant la part belle à la résistance ukrainienne.

André Duchesne La Presse

La soirée d’ouverture, où des centaines de personnes étaient rassemblées, a permis de rendre hommage à l’Ukraine, pays dévasté par l’invasion russe. Des fleurs de tagetes, genre de tournesols, symbole ukrainien, avaient été installées sur chacun des sièges.

Des films passés de réalisateurs ukrainiens ont été retenus dans la sélection alors que les films russes en ont été bannis. Les projections sont accessibles gratuitement aux réfugiés ukrainiens et certains films bénéficient de traductions ou de sous-titres en ukrainien pour ces derniers.

Le festival a lieu jusqu’au 3 avril. La sélection comprend 90 longs et 51 courts métrages en provenance de 56 pays. Quelques films québécois et canadiens sont de la programmation dont Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic et le documentaire Geographies of Solitude de Jacquelyn Mills.