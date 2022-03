Willem Dafoe et Robert Pattinson dans The Lighthouse du réalisateur Robert Eggers

(Halifax) La Nouvelle-Écosse investit 8 millions pour aider à construire un studio de tournage afin de stimuler davantage l’industrie de la production cinématographique et télévisuelle de la province, qui s’est considérablement développée pendant la pandémie, a déclaré mardi le premier ministre Tim Houston.

Keith Doucette La Presse Canadienne

M. Houston a également annoncé 15 millions supplémentaires sur cinq ans pour augmenter le contenu cinématographique et télévisuel de la Nouvelle-Écosse.

Le premier ministre a dit vouloir maintenir « l’élan des deux dernières années ».

L’industrie cinématographique de la Nouvelle-Écosse a contribué près de 181 millions à l’économie de la province au cours de l’exercice 2021-2022, comparativement à environ 91,6 millions en 2020-2021 et 78 millions en 2019-2020, selon le gouvernement.

Laura Mackenzie, directrice générale de Screen Nova Scotia, a déclaré que le nouveau programme de financement est essentiel à un moment où les industries cinématographique et télévisuelle nationales et américaines envisagent sérieusement la province en tant que centre de production.

Mme Mackenzie, à la tête de l’organisme à but non lucratif soutenant la production locale, a soutenu que l’industrie néo-écossaise avait bénéficié de la « gestion délicate » de la pandémie par la province, qui a permis aux équipes de tournage et de télévision de continuer à travailler avec des protocoles de sécurité stricts. La pandémie, a-t-elle ajouté, a augmenté la demande de contenu produit localement parce que les gens étaient coincés chez eux pendant les confinements.

Un premier studio de tournage dans la province pour les grandes productions permettrait aux équipes néo-écossaises et internationales de travailler toute l’année dans la province au lieu de cesser leurs activités pendant les mois météorologiques peu fiables de novembre à mars, a-t-elle déclaré.

L’installation, qui sera construite à Halifax, devrait coûter 20 millions, le reste des fonds provenant du secteur privé. Mme Mackenzie a déclaré que des pourparlers sont en cours avec des investisseurs potentiels.

Mike Volpe, président du conseil d’administration de Screen Nova Scotia, a déclaré que les 15 millions du nouveau fonds pour les créateurs de contenu serviront à soutenir les cinéastes, les scénaristes et les acteurs tout en contribuant à diversifier la participation à l’industrie.

M. Houston a déclaré qu’il se rendrait à Los Angeles avec des représentants de l’industrie de la province du 12 au 16 mars pour rencontrer des dirigeants de Disney, Netflix, NBC Universal et d’autres studios afin de promouvoir la province comme destination pour les productions.