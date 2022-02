(Berlin) En attribuant l’Ours d’or au film catalan Alcarràs, le jury international a du même coup souscrit au changement de garde qu’on observe dans le monde des grands festivals de cinéma. Un été comme ça, de Denis Côté, a par ailleurs été exclu du tableau d’honneur.

Marc-André Lussier La Presse

Révélée il y a cinq ans à la Berlinale grâce à Été 93, qui lui a valu le prix du meilleur premier film, la réalisatrice catalane Carla Simón peut maintenant ajouter, dès son deuxième long métrage, l’un des plus prestigieux lauriers attribués dans le monde du cinéma. En cela, la cinéaste partage un point en commun avec les deux plus récentes lauréates, issues de la même génération, des deux autres plus grands festivals de cinéma compétitifs. Titane, qui a valu à Julia Ducournau la Palme d’or à Cannes, était aussi un deuxième long métrage, tout comme L’évènement, d’Audrey Diwan, Lion d’or à la Mostra de Venise.

Bien sûr, un jury ne prend pas ce genre de chose prioritairement en considération lors de ses délibérations, mais le fait que de formidables réalisatrices soient enfin reconnues dans les plus hautes sphères du cinéma international indique quand même un changement de paradigme. Depuis des années, les directions de festivals étaient montrées du doigt pour leur sélection trop chiche de longs métrages réalisés par des femmes dans leurs sections les plus prestigieuses. L’équilibre est, dirait-on, en train de s’établir enfin.

PHOTO FOURNIE PAR LA BERLINALE Une scène tirée d’Alcarràs. Ce deuxième long métrage de Carla Simón a obtenu l’Ours d’or de la 72e Berlinale.

« Je crois que c’est là pour de bon, car notre cadre de références est en train de changer, a déclaré Carla Simón lors de la conférence de presse tenue après la cérémonie. Surtout, on sent une volonté de changement. Les réalisatrices sont aussi beaucoup plus nombreuses au sein des nouvelles générations. »

Alcarràs, qui sera dorénavant l’un des titres les plus prisés sur le circuit des festivals, est un portrait de famille multigénérationnel, inspiré par la propre expérience de vie de la cinéaste dans le monde rural catalan.

Deux prix d’interprétation non genrés

Il est à noter que la Berlinale est aussi le premier des grands festivals de cinéma à éliminer les genres de son palmarès. Pour la première fois, on a attribué un Ours d’argent pour la meilleure interprétation de soutien, ainsi qu’un Ours d’argent pour la meilleure interprétation dans un premier rôle. Le premier est allé à Laura Basuki, dont la composition dans le film indonésien Nana (Kamila Andini) a été soulignée par le jury ; le second à l’actrice allemande Meltem Kaptan. Cette dernière, qui fut chaleureusement acclamée par le public du Berlinale Palast, incarne Rabiye Kurnaz dans Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush. Inspiré d’une histoire véridique, ce drame relate le parcours de la mère de Murat Kurnaz, qui, peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001, fut arrêté en Afghanistan, soupçonné de terrorisme et envoyé à la prison de Guantánamo. Ce film a également remporté l’Ours d’argent du meilleur scénario.

PHOTO FOURNIE PAR LA BERLINALE The Novelist’s Film a valu au vétéran cinéaste coréen Hong Sangsoo le Grand Prix du jury.

Hong Sangsoo est reparti de la Berlinale avec le Grand Prix du jury grâce à son nouveau long métrage, The Novelist’s Film, au centre duquel se trouve une écrivaine en crise artistique. Déjà primé l’an dernier grâce à Introduction (meilleur scénario), puis l’année d’avant avec La femme qui s’est enfuie (meilleure mise en scène), le vétéran cinéaste coréen était en lice pour l’Ours d’or pour la sixième fois.

Huit sur dix-huit

De son côté, Claire Denis a obtenu le prix de la mise en scène grâce à Avec amour et acharnement. Dans son allocution, la cinéaste française a tenu à rendre hommage aux acteurs du film, Juliette Binoche, Vincent Lindon et Grégoire Colin. « Ma mise en scène n’aurait pas été possible sans ces acteurs. Une mise en scène avec eux, ça devient plus simple ! »

En tout, 8 des 18 longs métrages sélectionnés en compétition officielle ont été primés. Le Prix du jury a été attribué à Robe of Gems, de Natalia López Gallardo, celui de la meilleure contribution artistique à Everything Will Be OK, de Rithy Panh, et une mention spéciale a été accordée à A Piece of Sky, de Michael Koch.

Rappelons que le jury de cette édition écourtée de la Berlinale, tenue dans des conditions très particulières, était présidé par le cinéaste américain M. Night Shyamalan.