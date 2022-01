Un film québécois, Le rêve et la radio de Renaud Després-Larose et Ana Tapia Rousiouk, fait partie des quatorze œuvres sélectionnées en compétition officielle (Tiger Competition) au Festival international du film de Rotterdam dont la prochaine édition doit avoir lieu, en ligne seulement, du 26 janvier au 6 février.

André Duchesne La Presse

Mettant en vedette Geneviève Ackerman, Étienne Pilon ainsi que les deux réalisateurs, ce film est distribué par la maison montréalaise La distributrice de films.

Sur le site de celle-ci, le synopsis se lit comme suit : « Constance travaille pour une radio indépendante où elle diffuse ses créations radiophoniques à caractère politique. Elle partage sa vie avec Eugène, qui lui veut devenir écrivain. Tous deux accueillent régulièrement dans leur modeste appartement Béatrice, une jeune itinérante au tempérament solitaire et tragique. Leur destin croise celui de Raoul Debord, un homme mystérieux à la tête d’une organisation révolutionnaire, et dont la prochaine mission est de détourner les ondes radio de la ville. »

Joint par La Presse, Renaud Després-Larose s’est dit heureux, mais aussi soulagé de sélection du fait que lui et sa conjointe Ana Tapia Rousiouk ont longuement porté le projet à bout de bras. « Nous avons travaillé quatre ans sur ce film, presque sans subventions, indique le cinéaste. Lorsque le film a été présélectionné à Rotterdam, nous avons eu un coup de main du Conseil des Arts du Canada pour la postproduction. Nous avons par ailleurs obtenu le soutien du laboratoire La création sonore de l’Université de Montréal. »

Le scénario, ajoute-t-il, est en bonne partie alimenté par les rencontres et le vécu des principaux artisans. « C’est proche de nos vies réelles, et d’une rencontre entre Geneviève, Ana et moi », dit-il.

M. Després-Larose a fait beaucoup de direction photo depuis le début de sa carrière et on note qu’effectivement, le film se démarque par sa signature visuelle très singulière. « Tout est éclairé à la bougie et sans lumière artificielle, dit-il. C’est tourné entièrement la nuit. Il y a des clairs-obscurs. De plus, j’ai utilisé une des toutes premières caméras HD, ce qui se traduit avec une esthétique décalée, une image plus granuleuse. »

Tout de suite après Rotterdam, Le rêve et la radio sera présenté à la huitième édition de la Berlin Critic’s Week, évènement tenu en parallèle à la Berlinale. Il doit prendre l’affiche au Québec plus tard en 2022.

C’est le drame américain Please Baby Please d’Amanda Kramer qui ouvrira le festival de Rotterdam, en remplacement du film néerlandais Along the Way. Les distributeurs ont préféré retirer ce film à la suite de la décision de présenter le festival uniquement en ligne.

Mettant en vedette Andrea Riseborough, Harry Melling et Demi Moore, Please Baby Please raconte l’histoire d’un couple de jeunes mariés qui, témoins d’un meurtre à Manhattan dans les années 1950, sont pris à partie par une bande de jeunes obsédés par leur identité sexuelle.

Les autres films en compétition officielle viennent de Russie, Inde, Portugal, Mexique, Pays-Bas, Australie, etc.