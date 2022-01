Après Fantastic Mr. Fox en 2009, le cinéaste Wes Anderson portera un autre écrit du romancier Roald Dahl à l’écran, à savoir La merveilleuse histoire d’Henry Sugar, rapporte le site Collider.

André Duchesne La Presse

Le film mettra en vedette l’acteur britannique Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) dans le rôle-titre et sera diffusé par Netflix avec qui Wes Anderson travaillera pour la première fois.

L’histoire est celle d’un individu, Henry Sugar, adepte des jeux d’argent qui, apprenant l’existence d’un homme capable de voir sans avoir les yeux ouverts, se rapproche de ce dernier dans l’espoir de tricher aux cartes et de s’enrichir.

Le plus récent film de Wes Anderson, The French Dispatch, est sorti à l’automne 2021 au Québec. Il a déjà un autre film complété, Asteroid City qui met en vedette Tom Hanks, Scarlett Johansson et Margot Robbie et dont la sortie est prévue dans les prochains mois.

Le tournage de La merveilleuse histoire d’Henry Sugar devrait se mettre en marche sous peu à Londres. Outre Benedict Cumberbatch, aucun autre nom de la distribution n, a été révélé.

PHOTO MIGUEL MEDINA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Benedict Cumberbatch

Rappelons enfin que Roald Dahl est aussi l’auteur du roman Charlie et la Chocolaterie adapté au grand écran en 2005 par Tim Burton.