La sixième édition du festival de courts métrages Plein(s) Écran(s) nous revient cette année avec une programmation costaude de 41 courts métrages à voir gratuitement et — nouveauté — sur une plateforme supplémentaire.

André Duchesne La Presse

En fait, le festival, depuis ses débuts, avait lieu sur Facebook et Instagram. Mais les organisateurs ont décidé d’ajouter une plateforme : la leur ! Du 12 au 23 janvier, la programmation du festival sera donc accessible sur le site du festival (pleinsecrans. com) et ses deux pages de réseaux sociaux.

Le concept restera le même : chaque jour, les festivaliers pourront voir quatre courts métrages mis en ligne gratuitement. Ces quatre œuvres seront remplacées par quatre nouvelles le lendemain et ainsi de suite.

Tous les films présentés ici ont déjà eu une vie en festival. Mais ils sont tous accessibles sans frais, ce qui fait la signature de l’évènement. Et la programmation est de grande qualité. On y retrouvera par exemple Les grandes claques d’Annie St-Pierre et Frimas de Marianne Farley, deux courts toujours dans la course aux Oscars.

Le court Joutel d’Alexa-Jeanne Dubé mettant en vedette Pierre Curzi et Marie Tifo ouvrira le festival. Le film suit le parcours d’un couple vieillissant qui, habité par ses démons, retourne sur les lieux de son ancienne résidence dans un voyage mâtiné de nostalgie et de mystère.

L’abat d’Olivier Côté constituera par ailleurs le film de clôture dans lequel quatre adolescents se lancent dans un bowling nocturne survolté.

Parmi les autres titres, notons Y’a pas d’heure pour les femmes, court métrage documentaire de Sarra El Abbed qui a connu un beau parcours en festival, Au plaisir les ordures de Romain Dumont dans lequel trois éboueurs vont souper chez le premier ministre du Canada et In the Shadow of the Pines, film d’animation d’Anne Koizumi qui explore la difficile relation de la cinéaste avec son père.

Tous ces films, et plusieurs autres, sont inscrits dans la catégorie de la compétition québécoise. Le festival compte d’autres sections. Ainsi, huit courts seront présentés uniquement sur la page Instagram @pleinsecrans, la porte-parole Julianne Côté participera à une discussion en direct avec le public et une carte blanche est donnée au cinéma de Wallonie-Bruxelles.

Enfin, le 22 janvier, il faudra surveiller la rencontre entre le cinéaste Maxime Giroux et la directrice photo Sara Mishara. Intitulé Norbourg et inspiré du scandale financier du même nom, le prochain film de M. Giroux (Félix et Meira, La grande noirceur) doit sortir au Québec en 2022. Talentueuse directrice photo qui a travaillé avec M. Giroux dans le passé, Sara Mishara a par ailleurs coscénarisé et fait la direction photo du long métrage Les oiseaux ivres d’Ivan Grbovic sorti en salle à l’automne et candidat, non retenu, du Canada dans la course à l’Oscar du meilleur film international.

Depuis la fondation de Plein(s) Écran(s), qui arrive à point nommé alors que les salles de cinéma sont de nouveau fermées, quelque dix millions de visionnements ont été enregistrés.