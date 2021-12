Après Dune, de Frank Herbert, Denis Villeneuve adaptera au cinéma un autre roman de science-fiction : Rendezvous With Rama, d’Arthur C. Clarke.

Véronique Larocque La Presse

Paru en 1973, le roman de l’auteur de 2001 : A Space Odyssey suit un groupe d’astronautes qui doit intercepter un vaisseau extra-terrestre et ainsi entrer en contact pour la première fois avec une autre forme d’intelligence.

« C’est une œuvre qui convient parfaitement à la brillante sensibilité de notre ami et collaborateur Denis et particulièrement à son amour et à sa passion pour la science-fiction », ont indiqué les producteurs Broderick Johnson et Andrew Kosove, en entrevue avec The Hollywood Reporter. Les deux hommes ont travaillé avec Denis Villeneuve sur Prisoners et Blade Runner : 2049. Morgan Freeman et Lori McCreary comptent aussi parmi les producteurs.

Le réalisateur québécois recevra par ailleurs le prix William Cameron Menzies, qui sera remis lors de la cérémonie annuelle de la Guilde des directeurs artistiques en mars prochain.

« Nous sommes ravis de reconnaître l’ampleur et la portée de la vision cinématographique du réalisateur Denis Villeneuve avec [ce] prix », a déclaré Nelson Coates, président du regroupement.