Cinéma

Réalisatrices équitables

Vers l’équité au cinéma?

Si le milieu du cinéma au Québec demeure un « boy’s club », pour reprendre la formule consacrée par Martine Delvaux, la place des femmes dans la production cinématographique est plus importante que jamais, selon une nouvelle étude la parité dans le cinéma. Or, la construction d’une représentation équitable et diversifiée n’est pas encore très visible sur nos écrans.