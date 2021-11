L’acteur montréalais François Arnaud se joint à la distribution du thriller Marlowe, aux côtés de Liam Neeson, Diane Kruger et Jessica Lange.

Marissa Groguhé La Presse

Arnaud, qui a joué dans les téléséries The Moodys, The Borgias et Schitt’s Creek, dans J’ai tué ma mère de Xavier Dolan, ainsi que dans plusieurs longs métrages québécois et internationaux, se retrouve ainsi à l’affiche d’une autre importante production, lui qui roule sa bosse depuis plusieurs années entre le Québec et Hollywood.

Il interprètera dans Marlowe le rôle de Nico Peterson, frère de Lynn Peterson, jouée par l’actrice portugaise Daniela Melchior (The Suiciade Squad).

Liam Neeson tiendra le rôle-titre du film, où l’on retrouvera également Diana Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart et Colm Meaney.

PHOTO MYLES ARONOWITZ, FOURNIE PAR WARNER Liam Neeson (à l’avant-plan)

Marlowe, réalisé par Neil Jordon (The Crying Game), est basé sur le roman The Black-Eyed Blonde, de John Banville. Il retrace l’enquête du détective privé Philip Marlowe, engagé pour retrouve l’ancien amant d’une héritière qui se retrouvera empêtré dans une affaire bien plus compliquée que prévue.

Le long métrage est présentement en tournage en Irlande et en Espagne.