Vingt-quatre ans après sa mort tragique, celle que l’on surnomma Lady Di fascine toujours autant. Nous avons retenu quelques titres parmi les œuvres de toutes natures ayant évoqué sa courte vie ou qui lui ont rendu hommage.

Marc-André Lussier La Presse

Un film : The Queen (2006)

Dans ce long métrage réalisé par Stephen Frears, Diana est au centre de l’histoire, même si on ne la voit qu’à travers des documents d’archives. Le scénariste Peter Morgan, qui a ensuite écrit des pièces de théâtre autour de la famille royale et créé la série The Crown, s’attarde dans ce film à décrire le choc ressenti par tout le Royaume-Uni au lendemain de la mort de la princesse de Galles, auquel la reine Élisabeth II semble pourtant insensible.

Une série : The Crown – saison 4 (2020)

La plus récente saison de la série The Crown – lauréate de 11 trophées Emmy, dont celui de la meilleure série dramatique – porte notamment sur l’arrivée de Diana Spencer dans la vie du prince Charles et du mariage en souffrances qui a suivi. Emma Corrin se glisse dans la peau de cette nouvelle princesse qui a bousculé l’ordre établi dans la famille royale. Le créateur de la série, le dramaturge Peter Morgan, ne manque certes pas de matière sur ce plan.

Une chanson : Candle in the Wind (1997)

IMAGE TIRÉE DU SITE WEB D’AMAZON Le simple Candle In The Wind 1997, d’Elton John

Deux semaines après la mort de Diana, le 31 août 1997, Elton John a mis sur le marché une version remaniée d’une chanson écrite en 1973 en hommage à Marilyn Monroe. « Goodbye Norma Jean, though I never knew you at all » est devenu « Goodbye England’s rose, may you ever grow in our hearts ». Des couplets entiers ont été réécrits par le fidèle complice Bernie Taupin pour faire écho aux tristes circonstances. On dit de cette nouvelle version qu’elle a été la plus vendue de tous les temps, après White Christmas, de Bing Crosby.

Une comédie musicale : Diana : The Musical (2021)

Oui, une comédie musicale a été montée sur la vie de Diana. Le spectacle devait être officiellement présenté à Broadway à la fin du mois de mars 2020 mais, pandémie oblige, la première aura maintenant lieu le 2 novembre 2021. Entre-temps, une captation a été enregistrée l’an dernier dans un théâtre sans public pour une diffusion sur Netflix (c’est offert dès maintenant). La critique est... unanime (10 % sur Rotten Tomatoes). Dans le journal britannique The Guardian, on évoque un « accident » à la Cats le film...

Un livre : Diana racontée par elle-même (1992)

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS ARCHIPEL Her True Story – In Her Own Words (Diana racontée par elle-même)

De tous les (nombreux) ouvrages publiés sur Diana, Her True Story – In Her Own Words (Diana racontée par elle-même) est l’un des rares où la jeune femme a l’occasion d’évoquer elle-même sa propre vérité. Fruit de nombreux entretiens entre le journaliste Andrew Morton et Diana Spencer, ce bouquin a révélé au monde les difficultés personnelles auxquelles a dû faire face celle que l’ancien premier ministre britannique Tony Blair a surnommée la « princesse des cœurs ».

Une statue (2021)

PHOTO POOL, REUTERS Le duc de Cambridge, le prince William, et le duc de Sussex, le prince Harry, se sont réunis le 1er juillet dernier pour dévoiler à Londres une statue à l’effigie de leur mère, la princesse Diana.

Le 1er juillet 2021, Diana Spencer aurait eu 60 ans. C’est en cette date anniversaire que ses deux fils, le prince William et le prince Harry (réunis pour l’occasion), ont dévoilé une statue à l’effigie de leur mère, entourée de trois enfants. Réalisée par le sculpteur britannique Ian Rank-Broadley, cette statue, installée dans les jardins Sunken de Kensington Palace, à Londres, représente Diana dans son rôle d’ambassadrice de causes humanitaires.