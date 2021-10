(Rome) La main de Dieu de Paolo Sorrentino a été choisi pour représenter l’Italie aux Oscars 2022 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, a annoncé mardi l’association représentant l’industrie italienne du cinéma.

Agence France-Presse

« La main de Dieu est mon film le plus important et le plus douloureux et je suis heureux que toute cette douleur ait aujourd’hui débouché sur la joie », a réagi le réalisateur napolitain, cité par l’agence Ansa. Sorrentino avait déjà remporté l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2014 avec La Grande Bellezza.

« L’étape d’aujourd’hui n’est que la première et la beauté de cette compétition est qu’elle est la seule au monde où le fait d’arriver déjà parmi les cinq premiers est une victoire », a-t-il ajouté.

L’annonce des cinq films étrangers en lice pour ce prestigieux Oscar est prévue le 8 février. La main de Dieu affrontera entre autres le film présenté par la France, Titane de Julia Ducournau, vainqueur de la Palme d’or au Festival de Cannes.

La main de Dieu est un récit autobiographique écrit par Sorrentino lui-même, qui à l’âge de 16 ans a perdu ses parents tués par une fuite de monoxyde de carbone.

C’est sa passion pour le football et, en particulier, pour l’équipe de Naples et pour sa vedette Maradona, qui a empêché le réalisateur de subir le même sort que ses parents, car le jeune Sorrentino ne se trouvait pas avec ses parents. Il était allé voir jouer son équipe favorite, échappant ainsi à la mort.

Le film, qui a remporté le Lion d’argent — Grand Prix du jury en septembre à la Mostra de Venise, sera diffusé sur Netflix à partir du 15 décembre.