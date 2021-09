Benedict Cumberbatch et Keira Knightley posent pour les photographes à la première du film The Imitation Game qui se déroulait en octobre 2014 au Festival du film de Londres.

(Londres) Contraint l’an dernier par la pandémie à migrer en ligne, le Festival du film de Londres signe son grand retour en octobre avec l’avant-première mondiale de The Harder They Fall, western coproduit par le rappeur Jay-Z, ont annoncé mardi les organisateurs.

Agence France-Presse

Du 6 au 17 octobre, 159 films du monde entier seront projetés dans la capitale britannique pour la 65e édition de la grand-messe londonienne du cinéma, dont 21 avant-premières mondiales.

L’une des plus attendues est The Harder They Fall, western réalisé pour Netflix par le Londonien Jeymes Samuel, à la distribution principalement noire, notamment l’acteur britannique Idris Elba.

Avant-première européenne cette fois, The Tragedy of Macbeth, adaptation audacieuse de la pièce classique de Shakespeare réalisée par l’Américain Joel Coen — sans son frère Ethan — clôturera le festival. Le film met en scène son épouse, l’actrice Frances McDormand, ainsi que Denzel Washington.

Les cinéphiles pourront également voir Belfast, film autobiographique de Kenneth Branagh, Spencer avec Kristen Stewart, Le pouvoir du chien avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, Le roi Richard avec Will Smith dans le rôle du père des joueuses de tennis Venus et Serena Williams ou The French Dispatch, une comédie en hommage au journalisme et aux magazines littéraires, avec Timothée Chalamet et Bill Murray.

Les séries seront également à l’honneur, avec la diffusion, pour la première fois en Europe, des deux premiers épisodes de la troisième saison de la série à succès Succession, de HBO.

« À travers toute la programmation, les artistes explorent une série de thèmes sérieux : l’impact de la pandémie, l’urgence climatique, les inégalités raciales et de richesse », a commenté la directrice du London Film Festival, Tricia Tuttle, lors d’une présentation à la presse.

« Et comme nous, les réalisateurs et artistes cherchent des réponses à des questions impossibles », a-t-elle ajouté. « Mais en cherchant, ils trouvent aussi des histoires de joie, d’humanité et d’amour ».

À la différence de festivals plus élitistes comme ceux de Cannes ou Venise, Londres s’attache à inclure un public large, avec une programmation incluant aussi des documentaires, des courts métrages et des films d’animation.

Outre les projections à Londres, des films seront également présentés dans dix salles à travers le Royaume-Uni, pour « supprimer les barrières géographiques » et permettre « un accès accru » au cinéma, a souligné Tricia Tuttle.